Agi.it - Derby della Mole ad alta tensione, ma fuori dal campo. 1-1 con il Torino

AGI - Un pareggio che non fa male ma che non soddisfa nessuno neltrae Juve: è finita 1-1, con i bianconeri che erano passati in vantaggio all'ottavo minuto con un tiro di Yildiz dal limite dopo una bella azione individuale. Al 46mo del primo tempo il pareggio di Vlasic: il croato ha stoppato con il destro dal limite e di sinistro ha scagliato un bolide in rete che si è insaccato a fil di palo. Bersagliato il pullmanJuventusad: primapartita c'è stato un lancio di oggetti all'arrivo del pullmanJuventus allo stadio Olimpico Grande. Il pullman è stato lievemente danneggiato sul parabrezza riportando danni lievi, rotto il vetro posteriore dell'auto civettapolizia che scortava i bianconeri. Sempre primagara 17 ultras granata sono stati identificati e denunciati dalla DigosQuestura diper il possesso di manganelli telescopici, mazze da baseball e catene.