Calciomercato.it - Dalla Spagna arriva la risposta per la Juventus: servono 70 milioni cash

La Juve non vuole perdere tempo, ma può complicarsi l’assalto a un obiettivo di mercato per il Dt bianconero GiuntoliLanegli ultimi giorni ha virato in maniera decisa su Ronald Araujo per la difesa, pur non perdendo di vista le altre opzioni per la retroguardia di Thiago Motta.Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itLa squadra bianconera continua a essere in emergenza nel reparto difensivo e ha urgentemente bisogno di nuovi tasselli per lo scacchiere di Motta, a maggior ragione dopo la rottura con l’ex capitano Danilo, sempre più vicino a sposare la causa Napoli. Ecco quindi che il Dt Giuntoli ha intensificato il pressing con il Barcellona per Araujo, con Antonio Silva e Hancko che restano comunque tra gli obiettivi sensibili in difesa per la ‘Vecchia Signora’ in questa finestra del mercato invernale.