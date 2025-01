Ilrestodelcarlino.it - Dal 21 gennaio le iscrizioni a scuola

Da martedì 21a lunedì 10 febbraio saranno aperte leper l’anno scolastico 2025/2026 alle scuole statali (infanzia, primarie e secondarie), accedendo alla piattaforma unica https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/con le credenziali Spid, quelle della carta d’identità elettronica, quelle della carta nazionale dei servizi oppure con eIDas (electronic IDentification Authentication and Signature). Solo lealle scuole dell’infanzia statali sono escluse dalla modalità online: occorre recarsi, sempre dal 21al 10 febbraio, nella segreteria dell’istituto comprensivo di riferimento. Dal 16sono aperte anche leper i servizi del diritto allo studio, non automatiche con quella a. Per ristorazione scolastica, trasporto scolastico e pre postè necessario effettuare l’iscrizione online fino al 15 luglio 2025 sul sito del Comune (http://www.