Today.it - Da Lenovo un innovativo notebook allungabile

Leggi su Today.it

ha presentato al CES di Las Vegas il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, il primo PC con display arrotolabile al mondo. Mostrato per la prima volta come concept due anni fa, questovanta un rivoluzionario design espandibile.Scendendo nel dettaglio, il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.