Cutolo ora punta tutto su Mignani junior

Il campionato incombe ma il mercato non si ferma. L’attenzione andrà spostata, com’è giusto che sia, alla partita che vede l’Arezzo contrapposto al Pineto, ma per il direttore amarantosi profila un altro fine settimana di lavoro su due fronti, come avverrà fino al 3 febbraio, data di chiusura del calciomercato invernale che consegnerà la rosa definitiva con cui il Cavallino concluderà la stagione. Per l’attacco il nome più caldo adesso è quello di Guglielmo, attaccante classe 2002 in forza alla Pianese. Con gli amiatini ha già realizzato otto reti ed è richiesto anche dalla serie B, il che ovviamente complicala trattativa. Aniello(nella foto), comunque, non vuole lasciare nulla d’intentato e la cessione in prestito di Masetti proprio ai bianconeri potrebbe aiutare ad aprire una corsia preferenziale.