Crisi Juve, altro pari per Thiago Motta: 1-1 nel derby contro il Torino

Da pochi minuti è terminato iltra ildi Vanoli e lantus dicon il risultato dità di 1-1.Lantus diinizia come meglio non può il match, visto che passa subito in vantaggio con il bel gol realizzato dai 20 metri da Yildiz (aiutato anche da un non prontissimo Milikonvic-Savic). Il, però, non demorde e al 17? va vicino al pareggio con Linetty che spreca su azione da calcio d’angolo.della: 1-1 nelil(LaPresse) tvplay.itAlla mezz’ora, invece, ci prova Gatti con un colpo di testa: sfera che si spegne di poco a lato. Mentre al 43? è bravissimo Ricci a fermare unpiede 21 dellantus. Ildi Paolo Vanoli riesce comunque a riportare il risultato intà con la conclusione di Vlasic dal limite dell’area rigore bianconera.