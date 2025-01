Ilrestodelcarlino.it - "Cresce l’uso dell’AI, ma non sfonda"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Intelligenza artificialema il suo utilizzo nonancora tra le imprese ferraresi e ravennati. Solo l’11%, era il 5% nel 2021, se ne avvale. Si investe decisamente di più in cloud, completa interconnessione e cybersicurezza. Ben vengano allora le 199 domande presentate al bando per lo sviluppo di soluzioni digitali promosso dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna. Con investimenti che superano il milione di euro. Si tratta di "una partecipazione importante che dimostra la volontà degli imprenditori, soprattutto giovani, di rinnovarsi", commenta il presidente Giorgio Guberti (foto). Sviluppo di piattaforme e software gestionali Erp e Crm da un lato, soluzioni tecnologiche digitali di filiera dall’altro sono le voci più gettonate, ma altrettanta attenzione è stata rivolta anche a macchinari interconnessi, software per rilievo 2d e 3d su terreni, edifici e monumenti, e progetti per lo sviluppo di modelli produttivi green driven come sensoristica Iot, orientati alla sostenibilità, al contenimento e all’efficentamento dei consumi energetici.