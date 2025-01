Fanpage.it - Cosa sappiamo degli operai che hanno fatto i rilievi per costruire il nuovo stadio nel parco vicino a San Siro

Leggi su Fanpage.it

Una squadra didi Rete Italia è comparsa neldei Capitani,a San, per effettuare campionamenti del terreno egeologici in vista deleventuale. Un'operazione che non è piaciuta a tanti residenti e ad alcuni consiglieri dell'opposizione.