Fanpage.it - Cosa fa oggi Valerio Scanu: la nuova vita del cantante dopo la partecipazione ad Amici

Leggi su Fanpage.it

è un, divenuto famoso al grande pubblico partecipando adnel 2008. Nel 2010, poi, la vittoria di Sanremo, seguita dallaad altri programmi tv, come Tu si que vales e L'isola dei famosi.lavora come hair stylist e dall'11 gennaio tornerà in tv come concorrente di Ora o mai più.