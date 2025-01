Conte Kvara ha chiesto la cessione sono molto deluso

Leggi su Ildenaro.it

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “haal club di essere ceduto. Mi è stato riferito questo, ho parlato con lui e me l’ha confermato. Provo una grande delusione”. Così Antonio, in conferenza stampa, alla vigilia del match casalingo conbtro il Verona. “Non mimai sottratto a domande scomode. Se parlo è perchè dico la verità altrimenti preferisco tacere. Stiamo parlando di un calciatore importante. Questa estate, quando ho parlato con il presidente, visto che già c’erano le partenze di Zielinski e Osimhen, volevo avere delle certezze tecniche. Ho preteso da parte del presidente che alcuni calciatori venissero confermati. Tra questi c’era Khvicha che questa estate voleva essere ceduto. Non era l’unico che voleva andare via. Sei mesi fa il lavoro che ho dovuto fare pronti via è stato quello di cercare di convincere i calciatori a rimanere.