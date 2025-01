Quotidiano.net - Confedilizia critica le politiche restrittive in Toscana: calo delle presenze turistiche

In, "la libertà dei proprietari di immobili di utilizzare i propri beni è sempre più sotto attacco perideologiche e". Eppure, "i dati smentiscono la narrativa dell'invasione turistica". Lo afferma, che si chiede se sia davvero questo il momento di ridurre l'offerta ricettiva. Secondo l'Irpet (Istituto regionale di programmazione economica della), lenei primi sette mesi del 2024 sono diminuite dello 0,8% rispetto al 2023, con un modesto aumento dello 0,5% rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid. In particolare, sottolinea l'associazione dei proprietari, è calata la presenza di turisti italiani: -7,3% per i toscani e -10,4% per gli italiani non residenti inrispetto al 2019. Questoè stato solo parzialmente compensato dall'aumento dei visitatori stranieri (+12,9%), in gran parte europei.