Concerto del nuovo anno della Filarmonica La seconda parte dedicata a Gershwin

Domenica alle 17, al Teatro ‘900 di Tresigallo, si terrà il tradizionaleaugurale per ildi Tresigallo, diretta dal professor Paolo Lenzi. Nel programma pomeridiano sono stati inseriti molti brani inediti di musica originale per orchestre a fiati, arrangiati e adattati ad hoc alla formazione tresigallese, quali "The Imperial March" scritto da John Williams per il film "L’Impero colpisce ancora", "Tribute to Whitney Houston", "Danza Cubana" di Robert Sheldon: brani, questi, dove spiccano in tutta la loro maestosità le percussioni e gli ottoni.