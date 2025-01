Quicomo.it - Con minacce e prepotenza pretende indumenti al centro per i poveri: denunciato ed espulso

Leggi su Quicomo.it

Ieri pomeriggio la polizia di Stato di Como è intervenuta in via Guanella presso ildi accoglienza che offre servizi di mensa e distribuzione di vestiario. L’allarme è stato lanciato dal personale dela causa di un uomo che, non avendo diritto ad accedere ai servizi perché non.