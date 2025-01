Agrigentonotizie.it - Comitini, dopo 30 anni al via i lavori per fogne e acqua in via Vella

Leggi su Agrigentonotizie.it

Via Carlo Maria, a, avrà le opere di urbanizzazioneuna attesa lunga 30."Finalmente - si legge in una nota del Comune - è arrivato il lieto fine per una vicenda che interessa diversi cittadini che abitano nella parte finale di via Carlo Mariae che, da oltre.