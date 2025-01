Messinatoday.it - Città invasa da mini discariche, telecamere e multe l'unica salvezza

Leggi su Messinatoday.it

Messinadalle, dai marciapiedi alle stradine periferiche passando addirittura per gli svincoli della tangenziale. Ogni posto sembra quello giusto per abbandonare i rifiuti, almeno nella logica dei cosiddetti "zozzoni". Un termine troppo morbido per identificare chi sporca.