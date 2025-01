Genovatoday.it - Chi vuole comprare l'ex Ilva: i big internazionali scesi in campo

Leggi su Genovatoday.it

Sono 10 le offerte pervenute per l'acquisizione degli stabilimenti ex, compreso quello di Cornigliano. Lo riferiscono i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia ericordando che la scadenza per le offerte era stata prorogata da fine dicembre al 10 gennaio.Chi ha presentato.