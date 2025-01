Spazionapoli.it - Chi al posto di Kvaratskhelia? La rivelazione di Conte sul sostituto

Acquisti Napoli- Le parole disu chi prenderà il Napoli aldi: rivelaziona sul.Il casosta scuotendo l’ambiente Napoli e ha tenuto banco anche nella conferenza stampa di. Il tecnico azzurro ha riscon un’onestà rara ai giornalisti presenti, senza in nessun modo tirarsi fuori dai dubbi e le agitazioni della piazza dopo le voci di mercato degli ultimi giorni.L’allenatore ha così chiarito come il calciatore abbia chiesto la cessione a chiare lettere, rendendola così di fatto inevitabile. Dopo averlo tenuto a forza in estate,ha così affermato come non effettuerà una scelta simile anche in questa sessione di mercato, lasciando risolvere la diatriba direttamente alla società e all’entourage del calciatore.di Kvara, sentiteChiaramente, è stato chiesto all’allenatore azzurro anche come la società si sarebbe mossa per ildel georgiano, a cui perònon ha risfacendo nomi:Oggi sono molto concentrato sul Verona, oggi le cose più importanti non sono acquisti e cessione.