Arezzonotizie.it - Che fine ha fatto il mega progetto per la riconversione dell'ex scalo merci?

Leggi su Arezzonotizie.it

Con il termine "terzo luogo" viene indicato il posto in cui le persone scelgono di passare del tempo quando non si trovano nel primo (la casa in cui vivono) e nel secondo (lavoro). A coniare tale definizione è stato il sociologo Ray Oldenburg che chiamò così tutti quegli spazi dove i cittadini.