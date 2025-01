Cesenatoday.it - Cesena-Cittadella, Mignani: "Voglio pensare positivo, all'inizio eravamo sbarazzini e liberi"

Leggi su Cesenatoday.it

Sfida fondamentale per il Cavalluccio che riparte dopo la sosta e recupera Cristian Shpendi. Queste le parole di mister Micheleprima di, squadre in campo domenica alle 17,15 al Manuzzi: "La sosta è servita per recuperare energie e staccare la spina, non siamo ultimi in.