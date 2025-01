Lanazione.it - Cerca di rubare un pc alla Coop, arrestato

Empoli, 11 gennaio 2025 - I carabinieri di Empoli hannoun trentenne per furto aggravato al centro commercialedi via Sanzio. L'uomo, di nazionalità bulgara, ha tentato di scappare con un computer portatile dal valore di oltre 1.500 euro superando le barriere antitaccheggio. Il personale di vigilanza ha chiesto l’intervento dei carabinieri avendo notato i movimenti sospetti del giovane nella zona in cui erano esposti vari apparati multimediali. Il portatile è stato immediatamente restituito al personale del negozio, mentre l’uomo, già gravato dal mese scorso dmisura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli è stato. Nell’udienza di convalida avvenuta nella mattinata del 7 gennaio al Tribunale di Firenze all’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza.