Casertanews.it - Casertana-Picerno 0-1, Zanellati: "Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Pavanel? L'approccio è stato positivo"

il migliore in campo con le sue parate e gli interventi prodigiosi in uscita, ma la prestazione individuale non è bastata per evitare la quarta sconfitta consecutiva della squadra. Alessandro, portiere della, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko con il