Linkiesta.it - Carla Sozzani, una biografia tra moda e vita: la video intervista

Leggi su Linkiesta.it

Negli studi della Fondazionedi via Bovisasca 87 (Milano), Giuliana Matarrese ha svelato i retroscena della carriera diper una puntata speciale de “La teoria della”, pubblicata in occasione dell’uscita della: Arte,”, scritta da Louise Baring e edita in Italia da L’ippocampo.Editor, gallerista, scrittrice, imprenditrice:è tra le donne che hanno plasmato la, l’arte e il design degli ultimi decenni. Tra i suoi traguardi professionali si annoverano la direzione di diversi giornali die cultura (Elle e i numeri speciali di Vogue), l’organizzazione di varie mostre di fotografia e le collaborazioni con i pilastri dellainternazionale, come i designer Azzedine Alaïa e Comme des Garçons, con i quali ha istaurato un’amicizia duratura oltre che un legame professionale.