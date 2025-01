Ilgiorno.it - Cantù, sgomberata una discoteca: c’erano troppe persone all'interno

(Como), 11 gennaio 2025 - Erano in troppi a ballare la notte scorsa in unain centro ae così dopo una conta dei presenti nel locale è scattato il provvedimento di chiusura e la denuncia per il titolare del locale. I controlli effettuati dagli agenti della polizia di Como in collaborazione con i carabinieri, la Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno interessato i locali di piazza Garibaldi, cuore della movida cittadina che ogni fine settimana attira in città centinaia di giovani e giovanissimi. All'dellaerano presenti oltre 220, a fronte di una minore capienza massima consentita. Il locale, la cui attività danzante è stata interrotta proprio per procedere al conteggio e controllo capillare delle, è stato quindi sgomberato e sono stati identificati tutti i lavoratori presenti, circa una ventina.