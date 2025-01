Perugiatoday.it - Calcio violento - "Arbitro venduto" e offese ai parenti del direttore di gara: calciatore squalificato per otto giornate

Leggi su Perugiatoday.it

Dovrebbero giocare a, utilizzando i piedi, ma si sono lasciati andare nel praticare un altro sport, il pugilato in particolare. Tra giudice sportivo e corte territoriale fioccano le squalifiche e le sanzioni per giocatori e società per le intemperanze in capo.Il giudice sportivo.