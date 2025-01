Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. A2, oggi la Kappabi sfida il Grifoni

ripartono i campionati nazionali dia5. Lo fanno con una settimana di "ritardo" perché hanno lasciato spazio alla Coppa della Divisione. Purtroppo il movimento del futsal maceratese ha perso l’ultima squadra che era rimasta in corsa, eliminati anche i giovani del Recanati (la competizione prevede l’impiego unicamente di ragazzi Under23) usciti di scena per mano degli umbri del. Una eliminazione onorevole 3-2 considerando che ilmilita al piano di sopra, in A2. Anzi i perugini saranno proprio gli avversari dellaPotenza Picena in campionato, appuntamento al PalaPrincipi alle 18 per l’11ª giornata del girone B di A2. In serie B invece Recanati riprende alle 15 al PalaTriccoli contro Jesi e lo farà con l’innesto del difensore centrale classe 2004 Francesco Montesi, ex ItalService Pesaro.