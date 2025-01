Today.it - Bolelli-Vavassori, la coppia azzurra trionfa ad Adelaide: primo titolo stagionale per l'Italtennis

Leggi su Today.it

Grande inizio di 2025 per il bolognese Simonee per il torinese Andrea. Oggi, sabato 11 gennaio, lahato nel torneo Atp 250 di, battendo in finale i doppisti tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vincitori delle Nitto Atp Finals 2024, con il.