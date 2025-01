Vanityfair.it - Blake Lively e Justin Baldoni, lo scontro prosegue (con l’accusa di «colpevolizzare la vittima»)

I legali dell’attrice hanno attaccato gli avvocati della controparte: «Usano la classica tattica del blame the victim, banalizzando le accuse di molestie». Nel frattempo spunta un vocal dell’attore in cui racconta di aver assistito alla prima di It Ends With Us da un seminterrato: «Lei non mi voleva vicino»