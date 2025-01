Ilrestodelcarlino.it - Biodigestore, assemblea pubblica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il gruppo Faenza Eco-logica, esprimendo soddisfazione per le "recenti dichiarazioni dell’Amministrazione comunale che esplicitano dubbi sulla sostenibilità ambientale della centrale a biometano di Granarolo", organizza un’per oggi pomeriggio alle 16.30 nella sede del quartiere in piazza Manfredi 2 a Granarolo Faentino. All’appuntamento interverranno il dottor Gianni Tamino, biologo membro del comitato scientifico di Isde (associazione Medici per l’Ambiente) e Maria Grazia Bonfante (Salviamo il Paesaggio Cremona e Coordinamento Terre Nostre), entrambi esperti dei rischi connessi alle centrali a biometano. In una nota, in cui vengono elencati i rischi connessi alla centrale a biometano, il gruppo Faenza Eco-logica aggiunge: "Riteniamo che non si possa abbassare la guardia troppo in fretta, perché la Conferenza dei Servizi (con il parere di vari enti) avrà l’ultima parola.