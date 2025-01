Bresciatoday.it - Bimbo morto a 9 anni durante una vacanza con i genitori: "aveva un tumore"

Leggi su Bresciatoday.it

a soli 9, mentre era incon ia Marsa Alam, nota località turistica del Mar Rosso, in Egitto. Per l'ospedale dove Mattia Cossettini è spirato, la causa del decesso sarebbe un "cerebrale preesistente all'arrivo in Egitto che è stato aggravato da un'infezione.