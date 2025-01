Oasport.it - Biathlon, tripletta norvegese nella pursuit di Oberhof. Vince Laegreid, 26° Lukas Hofer

Ad, in Germania, si è disputata la 12.5 kmmaschile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025:con Sturla Holmche va a precedere i fratelli Boe, con Tarjei secondo e Johannes Thingnes terzo. In casa Italia il migliore è, 26°, mentre vanno a punti anche Tommaso Giacomel, 36°, ed Elia Zeni, 40°. Fuori dalla top 40, invece, Didier Bionaz, 48°, e Patrick Braun, 49°.a spuntarla è Sturla Holm, che nonostante due errori al poligono va are in 33’25?5, con 5?2 sul maggiore dei fratelli Boe, Tarjei, secondo con 19/20 al tiro, e 19?7 sul minore, Johannes Thingnes, che sale sul gradino più basso del podio con tre bersagli mancati. Cinque errori al tiro, invece, costringono al quarto posto il transalpino Quentin Fillon Maillet, vittoriososprint, che paga 23?6 e brucia in volata il connazionale Eric Perrot, quinto a 23?7.