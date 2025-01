Europa.today.it - Bianca Balti, lo sfogo durante la chemio: "Sogno una vita dove non accade nulla, né cose belle né brutte"

Leggi su Europa.today.it

Non è un periodo facile per. Anzi, è il periodo più difficile della sua. Lo scorso settembre 2024, infatti, la modella italiana ha annunciato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per un tumore ovarico al terzo stadio. E pensare chegià nel 2022 aveva scoperto.