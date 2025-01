Benzina prezzi alle stelle | in autostrada raggiunti i 24 euro al litro

.com - Benzina, prezzi alle stelle: in autostrada raggiunti i 2,4 euro al litro

(Adnkronos) – Prosegue la corsa al rialzo dei carburanti, con iche in alcuni distributori inhanno raggiunto i 2,4al. La denuncia arriva dal Codacons, che ha monitorato i listini comunicati dai gestori e pubblicati sul sito del Mimit. Alla data di ieri, 10 gennaio, laal servito ha toccato i 2,409alsulla A1, (2,319il gasolio), un valore sfiorato anche sulla A21 con 2,399(2,299il diesel) – spiega il Codacons – Diversi impiantili vendono lasopra i 2,3al: 2,366sulla A4, 2,359sulla A14, 2,349sulla A11, 2,345sulla A7, 2,339sulla A22, 2,319su A8 e A26. In modalità self, invece, laha superato i 2alpresso diversi distributori: 2,039sulla A14, 2,029su A4 e A22, 2,009sulla A1.