Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina. Esame per la Santo Stefano contro Porto Torres

Per laKos Group si apre oggi, alle 15, il girone di ritorno del massimo campionato diin: l’avversario odierno è l’Asinara Waves di. In realtà, il girone di ritorno è cominciato prima di Natale ma per ipotentini la gara in programma, quella in casa delle Volpi Rosse Firenze, è stata posticipata al 25 gennaio. La partita prevista nel pomeriggio sarà impegnativa per gli adriatici: i sardi, con una gara giocata in più rispetto ai locali (vittoria 63-43 su Treviso), contano gli stessi 16 punti dei ragazzi di coach Roberto Ceriscioli e sono l’unico team ad aver superato la capolista Briantea 84 Cantù (54-73 in Brianza).arriva al PalaPrincipi intenzionata a prendersi la rivincita sullaKos Group, vincitrice all’andata 78-53.