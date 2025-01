Agi.it - Banditi a vita dai campi di baseball per aver tolto la palla dal guantone a Mookie Betts

AGI - Non potranno mai più assistere a partite diinloro: è il provvedimento adottato dalla Major Leaguenei confronti dei due tifosi dei New York Yankees che a ottobre avevano strappato ladaldi Mookiedei Los Angeles Dodgers durante le World Series. I due erano stati inizialmente espulsi dallo stadio: uno di loro, mentre l'esterno destro dei Dodgers saltava sul muro per prendere il lancio di Gleyber Torres degli Yankees, aveva afferrato il guanto dicon entrambe le mani e gli aveva strappato la. Un altro vicino a lui, invece, aveva afferrato la mano senza guanto del giocatore dei Dodgers, disturbando così l'azione di gioco. La Mlb ha inviato una lettera ai due tifosi per lamentare che il loro comportamento allo Yankee Stadium "è andato ben oltre un comportamento accettabile" al punto da richiederne il bando ae per avvertirli che, "se in futuro saranno sorpresi in qualsiasi stadio o partita della Mlb, ne saranno allontanati e arrestati per trasgressione del divieto".