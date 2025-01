Europa.today.it - Bancomat, nel 2025 aumentano le commissioni: cosa cambia (e per chi)

Leggi su Europa.today.it

Novità in arrivo per i pagamenti. La società che gestisce il circuito ha annunciato a banche e intermediari il nuovo listino prezzi che entrerà in vigore a partire dal luglioha ridefinito il proprio modello ha deciso di aggiornare, dopo due anni di stallo, il listino.