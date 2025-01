Quotidiano.net - Banca d'Italia potenzia la sicurezza ICT con nuova infrastruttura di rete Oobm

Crescono i rischi cyber e le tensioni geopolitiche e lad'alza le difese lanciando un appalto per realizzare unadipiù sicura, di tipo fuori banda' () fra le sue diverse sedi che possa resistere ad eventi improvvisi e guasti di larga scala dei servizi Ict. Nei documenti depositati per la gara d'appalto sul sito dell'istituto centrale, si legge così come lastruttura metterà in connessione il 'cuore' romano della(fra cui Palazzo Koch, la sede della vigilanza, quella della Uif etc), ladi filiali nazionale nelle diverse regioni, i data centerni e quello presso la Banque de France a Parigi il quale ospiterà alcuni componenti della. Unafuori banda infatti, ricorda la, permette un controllo migliore da remoto dei sistemi anche in caso di degrado o indisponibilità dei canali di produzione.