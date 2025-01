Vanityfair.it - Bad Bunny: «Quando ho compiuto vent’anni, ho pensato fosse la fine. Lavoravo in un supermercato, ero depresso»

Intervistato al The Zane Lowe Show, l’artista portoricano - fresco di nuovo album - è tornato indietro con la mente a dieci anni fa,lavorava in un supermarket: «A quell’età ero, ero convinto che sarei morto. Oggi sto imparando a non pensare troppo e a godermi il momento»