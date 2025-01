Bergamonews.it - Autobus in sosta prende fuoco, colonna di fumo visibile in tutta la città

Bergamo. Unadialta, altissima,in gran parte della. A bruciare un mezzo parcheggiato nel deposito dell’Atb, in via Rovelli a Bergamo.L’allarme sabato pomeriggio, 11 gennaio. I vigili delhanno prontamente domato il rogo. Fortunatamente non risultano persone ferite o intossicate.