Liberoquotidiano.it - Australian Open, Matteo Gigante il nuovo Jannik Sinner? La sorpresa è clamorosa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non solo, Berrettini, Musetti e Arnaldi. Tra i 10 italiani che disputeranno i prossimic'è anche, che ha superato brillantemente le qualificazioni e che giocherà il primo torneo del Grande Slam della sua carriera. Farà il suo esordio con Humbert, numero 14 del seeding, in una sfida che non si preannuncia per nulla facile. Il tennista romano, che questo mese ha compiuto 23 anni, potrebbe avvicinare il proprio best ranking in caso di punti, dato che si trova nella posizione 145 del seeding rispetto alla 132 precedente. Finora ha giocato poco nulla nel circuito maggiore, disputando prevalentemente challenger. Il suo allenatore è Marco Gulisano, conosciuto in passato per essere stato assistant coach diBerrettini. La sua è stata una crescita costante che lo ha portato a ridosso dei primi 130 e che lo ha tenuto ampiamente nei 150 a fine anno.