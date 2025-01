Avellinotoday.it - Audace Cerignola-Avellino, Biancolino: "Al Monterisi per fare risultato. Giocatori fuori? È una scelta tecnica. Su Patierno, Frascatore e Gori…"

Leggi su Avellinotoday.it

L'si prepara ad affrontare l'nella gara valida per la ventiduesima giornata del campionato. I lupi, reduci dal pareggio sul campo del Giugliano, cercano la prima vittoria del nuovo anno. Mister Raffaeleinterviene in conferenza stampa e presenta il match, in.