Oasport.it - Atletica, Alice Mangione in luce ad Ancona. Alessia Succo promette bene

Leggi su Oasport.it

Prima vera giornata intensa di gare indoor per l’leggera in Italia, in un fine settimana in cui sono annunciate addirittura 10.000 atleti in gara. In questo sabato spicca la buona prova disui 200 metri al PalaCasali di: la quattrocentista ha corso in 23.67 e si è issata al nono posto delle liste italiane all-time.Nel capoluogo marchigiano si sono distinti anche Lorenzo Del Gatto e Anna Musci (rispettivamente 18.84 e 15.70 metri nel getto del peso), Elisa Naldi (6.16 metri nel salto in lungo) e Francesco Crotti (15.52, il vicecampione europeo under 18 si è fermato a un centimetro dal suo personale).A Padova l’allievasi è distinta sui 60 ostacoli in 8.25: la classe 2009, al debutto nella categoria, ha fatto tremare il primato nazionale di categoria che Sofia Pizzato detiene dal 2023 con 8.