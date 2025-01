Inter-news.it - Atalanta fortunata contro l’Udinese: il pari va stretto ai friulani

Udinese-termina 0-0 al Bluenergy Stadium di Udine. La squadra di Gasperini soffre tantissimo e si salva grazie alla fortuna e a Carnesecchi.SOFFERTO – L’inaugura il sabato di Serie A, giocando al Bluenergy Stadium di Udine. In contemporanea anche Empoli-Lecce. A Udine, gli orobici soffrono tantissimo, soprattutto nel primo tempo, subendo la grande pressione e la fisicità strabordante della squadra di Runjaic. Inoltre, in avanti, il tecnico tedesco decide di lanciare dal primo minuto un duo niente male come quello formato dall’ex Inter Alexis Sanchez e dal francese Florian Thauvin. Minuto 21, occasione per quest’ultimo che arriva a calciare con il sinistro non trovando di poco la porta. Al 32?, prima grande occasione della partita: corner di Sanchez e colpo di testa di Bijol, in due tempi Carnesecchi, che salva sulla linea.