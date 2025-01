Ascolti TV | Venerdì 10 Gennaio 2025 Dalla Strada al Palco 19%-3 mln batte Io Canto Senior 15 8%-22 mln

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 10 Gennaio 2025. Dalla Strada al Palco (19%-3 mln) batte Io Canto Senior (15.8%-2,2 mln)

Nella serata di ieri,10, su Rai1 il debutto della quarta stagione dial, con Bianca Guaccero e Nek, ha interessato 3.003.000 spettatori pari al 19% di share (i dati del debutto della precedente edizione su Rai2). Su Canale5 l’esordio di Ioha raccolto 2.205.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 780.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 The Transporter incolla davanti al video 1.495.000 spettatori (8%). Su Rai3 Farwest segna 536.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.190.000 spettatori (8.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 968.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 il ritorno in prima tv free di Cucine da Incubo ottiene 488.000 spettatori con il 2.5% (episodio in replica in seconda serata: 457.