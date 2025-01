Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | 10 Gennaio 2025. 9K spettatori di più per Dalla Strada al Palco (in calo dal 18.95 al 18.91%) e Io Canto Senior (dal 15.79 al 15.77%). Quarto Grado +11K

Nella serata di ieri, venerdì 10, su Rai1 – dalle 21:37 alle 0:15 – il debutto della quarta stagione dial, con Bianca Guaccero e Nek, ha interessato 3.012.000inpari al 18.91% di share. Su Canale5 – dalle 21:36 all’1:01 – l’esordio di Ioha raccolto 2.214.000con uno share del 15.77% (Highlights di 5 minuti: 706.000 – 14%). Su Rai2 la serie Ritorno in Paradiso intrattiene 783.000pari al 3.97%. A seguire The Bad Guy segna 243.000con l’1.6%. Su Italia1 The Transporter incolla davanti al video 1.501.000(7.95%). Su Rai3 Farwest segna 538.000e il 3.23% (presentazione di 9 minuti: 419.000 – 2.04%). Su Rete4izza un a.m. di 1.201.000(8.18%).