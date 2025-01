Ilrestodelcarlino.it - ’Arte in movimento, capolavori sui pattini’. Spettacolo della Victoria Skating 2 Cesena

Lo sport sposa l. Le pattinatrici e i pattinatori romagnolisono stati i protagonisti dell’ultimo evento dell’anno, in cui hanno trasformato il Pattinodromo di Forlì in una ’galleria vivente’, con loinsui, un evento che ha saputo coniugare le bellezze dellcon la grazia del pattinaggio. Un pubblico entusiasta e numeroso ha assistito a una serata memorabile, dove i giovani pattinatori hanno saputo catturare l’essenza dei grandiartistici attraverso eleganti coreografie. La serata ha preso il via con una performance introduttiva delle talentuose Giulia Mandalà e Margherita Orioli. La loro esibizione, caratterizzata da movimenti fluidi e armoniosi, ha subito immerso il pubblico in un’atmosfera incantata, preparando il terreno per le magnifiche rappresentazioni che sarebbero seguite.