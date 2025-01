Bolognatoday.it - Arrestato con addosso hashish e coltello, aggredisce i poliziotti

Leggi su Bolognatoday.it

Un arresto con inseguimento tra piazza XX Settembre e via Indipendenza, dove le pattuglie a piedi della polizia hanno fermato un ragazzo di 19 anni per spaccio. È accaduto nella mattinata di venerdì durante uno dei controlli che le forze dell’ordine svolgono ormai quotidianamente in una delle.