Alex Vinatzer non si arrende: "Finché non sarò sul gradino più alto, non mollerò"

prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, nonostante tutto, dopo quanto avvenuto nello slalom di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025.Sulla pista elvetica, dominata oggi da neve e foschia, l’azzurro ha provato il tutto per tutto nella seconda manche, dopo aver concluso quattordicesimo nella prima. Per il gardenese, però, è arrivato un grosso errore che gli è costato secondi pesanti, tanto da concludere a oltre 7 secondi dai primi in ultima posizione tra gli atleti giunti al traguardo.Al termine della gara il classe 1999 ha raccontato quanto accaduto sulla pista elvetica ai microfoni di Raisport: “Ci ho provato come sempre. Ho dato tutto per provare a recuperare qualche posizione. L’errore? Devo capire quel che è successo. Forse sono entrato un po’ diretto nella porta e lo scarpone ha toccato la vaschetta che si era formata”.