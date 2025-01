Napolitoday.it - Al Teatro Troisi va in scena "Amore è"

Leggi su Napolitoday.it

Mercoledì 15 gennaio aldi Napoli (ore 21.00) andrà inè”, uno spettacolo interamente dedicato all’nelle sue infinite declinazioni, da quello per la vita in genere, a quello romantico e passionale, a quello impossibile e turbolento, a quello per la natura, fino.