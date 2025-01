Napolitoday.it - Addio all'ex sindaco: cordoglio in città

Leggi su Napolitoday.it

"Oggi è un giorno di grande dolore per me e per tutta Castellammare di Stabia. Ci ha lasciati il professor Catello Polito, un uomo che ha scritto pagine straordinarie della storia della nostrae che ha saputo coniugare intelligenza, passione e amore per il nostro territorio. Lo conobbi da.