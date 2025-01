Quotidiano.net - Acquisizione ex Ilva: tre offerte straniere per l'acciaieria di Taranto

E' scaduto a mezzanotte il termine per la presentazione dellevincolanti per l'del gruppo exe dell'di. In attesa dell'ufficialità dell'apertura delle buste, da quanto si apprende, dovrebbero essere tre, e tutte, lepresentate per l'intero asset industriale: dal gruppo azero Baku Steel, dagli indiani di Vulcan green steel del gruppo Jindal steel international e dal fondo americano Bedrock Industries. Ci sarebbero poi altre, dovrebbero essere sette, arrivate invece solo per alcuni asset; tra queste anche il gruppo Marcegaglia, da solo e in cordata con altri siderurgici, per i tubifici (a Racconigi, Salerno e Socova a Sénas in Francia).